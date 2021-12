La Nuova Zelanda mette al bando il tabacco: agli under 14 divieto di acquisto per tutta la vita (Di sabato 11 dicembre 2021) La Nuova Zelanda vuole vietare il tabacco alla prossima generazione e diventare di fatto "smokefree" entro i prossimi quattro anni. E’ il cosiddetto piano d’azione senza fumo per il 2025 , il quale... Leggi su feedpress.me (Di sabato 11 dicembre 2021) Lavuole vietare ilalla prossima generazione e diventare di fatto "smokefree" entro i prossimi quattro anni. E’ il cosiddetto piano d’azione senza fumo per il 2025 , il quale...

