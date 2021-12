La moglie del prefetto indagata per i migranti: "La circolare di Di Bari di settimana scorsa". Viminale, solo una clamorosa "coincidenza"? (Di sabato 11 dicembre 2021) Ventiquattro ore prima che la moglie venisse indagata per caporalato, il prefetto Michele Di Bari - capo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione - aveva inviato a tutti i prefetti d'Italia una circolare in cui richiamava l'attenzione sul "Protocollo d'intesa per la prevenzione e il contrasto dello sfruttamento lavorativo in agricoltura". Un modo per confermare - come riporta il Corriere della Sera - "il sostegno alle iniziative in tema di lotta al caporalato, per l'erogazione di servizi e azioni utili a una migliore gestione del fenomeno". Il giorno prima che venisse spedita questa circolare, il 30 novembre, la giudice di Foggia Margherita Grippo aveva sottoscritto l'ordinanza, eseguita ieri, in cui afferma che Rosalba Livrerio Bisceglia, ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 11 dicembre 2021) Ventiquattro ore prima che lavenisseper caporalato, ilMichele Di- capo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione - aveva inviato a tutti i prefetti d'Italia unain cui richiamava l'attenzione sul "Protocollo d'intesa per la prevenzione e il contrasto dello sfruttamento lavorativo in agricoltura". Un modo per confermare - come riporta il Corriere della Sera - "il sostegno alle iniziative in tema di lotta al caporalato, per l'erogazione di servizi e azioni utili a una migliore gestione del fenomeno". Il giorno prima che venisse spedita questa, il 30 novembre, la giudice di Foggia Margherita Grippo aveva sottoscritto l'ordinanza, eseguita ieri, in cui afferma che Rosalba Livrerio Bisceglia, ...

petergomezblog : Caporalato, indagata a Foggia la moglie del capo del Dipartimento immigrazione del Viminale: il dirigente ha dato l… - Agenzia_Ansa : La moglie del capo Dipartimento per le libertà civili e immigrazione del Viminale è tra le 16 persone indagate in u… - elio_vito : Indagata la moglie di un funzionario del Viminale (non coinvolto nell'inchiesta, si è comunque dimesso). Lega e FdI… - canevarius : @Avvenire_Nei Se a Foggia è indagata per caporalato la moglie del capo dipartimento immigrazione del Viminale, fors… - Zerovirgola2 : RT @fasulo_antonio: #Salvini chiede a #Lamorgese di riferire su #MicheleDiBari, capo dipartimento per le Libertà civili e l’Immigrazione de… -