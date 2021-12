La lira secondo Erdogan (Di sabato 11 dicembre 2021) Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan si è liberato dell’ultimo dei Mohicani fedele all’ortodossia economica Lutfi Elvan, e ha nominato un suo fido, Nureddin Nebati, per mettere definitivamente le briglie all’economia del paese in vista delle elezioni. Ora che è tornato ad avere anche il pieno controllo del ministero del Tesoro e delle Finanze, oltre che della Banca centrale, può finalmente implementare la sua teoria economica dei bassi tassi di interesse che i suoi critici definiscono come “Erdoganomics” – l’economia che secondo Erdogan mira a mantenere i tassi largamente al di sotto dell’inflazione provocando così una incontrollata svalutazione della lira – con conseguenze nefaste per la popolazione in generale, ma soprattutto per le fasce medie e per quelle più deboli che vedono un costante ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 11 dicembre 2021) Il presidente turco Recep Tayyipsi è liberato dell’ultimo dei Mohicani fedele all’ortodossia economica Lutfi Elvan, e ha nominato un suo fido, Nureddin Nebati, per mettere definitivamente le briglie all’economia del paese in vista delle elezioni. Ora che è tornato ad avere anche il pieno controllo del ministero del Tesoro e delle Finanze, oltre che della Banca centrale, può finalmente implementare la sua teoria economica dei bassi tassi di interesse che i suoi critici definiscono come “omics” – l’economia chemira a mantenere i tassi largamente al di sotto dell’inflazione provocando così una incontrollata svalutazione della– con conseguenze nefaste per la popolazione in generale, ma soprattutto per le fasce medie e per quelle più deboli che vedono un costante ...

