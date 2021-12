La lettera di Sarri e Gattuso ad Adl | solo noi abbiamo incarnato la vera anima del popolo napoletano

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 11 dicembre 2021) Maurizioe Rinohanno affidato al compagno Zdanov questa protesta contro Aurelio De Laurentiis e che si conclude con un appello a tutto ilper un referendum sul migliore allenatore del Napoli in questi ultimi venti anni. Egregio e per niente caro presidente De Laurentiis definito dal verocome Pappone e tutti sappiamo che voce diè voce di Dio,appreso con sommo dolore e inaudito sgomento che lei ha indicato Luciano Spalletti come il migliore allenatore della sua presidenza. Ci consenta di non essere d’accordo e di rivendicare per noi medesimi questo titolo, noi che gemelli dello spettacolodato il sole, la rivoluzione, la gioia, la cazzimma e il veleno ai tifosi ...