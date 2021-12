La Juventus non dimentica Higuain: gli auguri per il compleanno (Di sabato 11 dicembre 2021) La Juventus continua a cercare il centravanti ma non dimentica Higuain; l’argentino, nella giornata di oggi, compie trentaquattro anni. Higuain (Getty Images)Dopo aver ottenuto il primo posto nel girone nel girone di Champions League, la Juventus ha due obiettivi: vincere le prossime tre partite di campionato e rinforzare la rosa a disposizione di Allegri. Il tecnico ha bisogno di un centrocampista ed un attaccante. I gol, trovati nelle ultime settimane, da Dybala, Morata e Kean, non bastano; serve quel tipo di centravanti che garantisca la continuità realizzativa necessaria per raggiungere determinati traguardi. Gli obiettivi della società bianconera sono difficilmente raggiungibili; Vlahovic costa troppo, Depay piace ma il Barcellona non lo lascerà partire, Cavani ed Icardi non convincono per età (il ... Leggi su juvedipendenza (Di sabato 11 dicembre 2021) Lacontinua a cercare il centravanti ma non; l’argentino, nella giornata di oggi, compie trentaquattro anni.(Getty Images)Dopo aver ottenuto il primo posto nel girone nel girone di Champions League, laha due obiettivi: vincere le prossime tre partite di campionato e rinforzare la rosa a disposizione di Allegri. Il tecnico ha bisogno di un centrocampista ed un attaccante. I gol, trovati nelle ultime settimane, da Dybala, Morata e Kean, non bastano; serve quel tipo di centravanti che garantisca la continuità realizzativa necessaria per raggiungere determinati traguardi. Gli obiettivi della società bianconera sono difficilmente raggiungibili; Vlahovic costa troppo, Depay piace ma il Barcellona non lo lascerà partire, Cavani ed Icardi non convincono per età (il ...

