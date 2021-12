La folle teoria del premio Nobel italiano (Di sabato 11 dicembre 2021) Giorgio Parisi è stato premiato con il Nobel per la Fisica grazie ai suoi studi sui cosiddetti sistemi fisici complessi, ossia dominati da casualità e disordine. Parisi è stato infatti in grado di immaginare e sistemare nuovi metodi descrivere i sistemi complessi e per prevederne il comportamento a lungo termine. Tutto, a parere di chi conosce bene Parisi, nascerebbe da una teoria un po’ folle… Parisi riceve il Nobel – curiosauro.itLa folle teoria di Parisi E forse lo stesso Parisi riconosce nella propria intuizione un pizzico di follia. L’idea partì alla fine degli anni ’70, quando tutta la fisica teorica sembrava congelata in una situazione di paralisi. Questa sua idea, oggi nota come teoria di Parisi, ha avuto subito un’eco profonda sulla fisica, ma non solo. Anche ... Leggi su curiosauro (Di sabato 11 dicembre 2021) Giorgio Parisi è stato premiato con ilper la Fisica grazie ai suoi studi sui cosiddetti sistemi fisici complessi, ossia dominati da casualità e disordine. Parisi è stato infatti in grado di immaginare e sistemare nuovi metodi descrivere i sistemi complessi e per prevederne il comportamento a lungo termine. Tutto, a parere di chi conosce bene Parisi, nascerebbe da unaun po’… Parisi riceve il– curiosauro.itLadi Parisi E forse lo stesso Parisi riconosce nella propria intuizione un pizzico di follia. L’idea partì alla fine degli anni ’70, quando tutta la fisica teorica sembrava congelata in una situazione di paralisi. Questa sua idea, oggi nota comedi Parisi, ha avuto subito un’eco profonda sulla fisica, ma non solo. Anche ...

Nobel Parisi: "Con questa 'folle teoria' nel 1979 la scienza è cambiata" L'HuffPost Jamie Dornan smentisce l’assurda teoria dei fan su lui e Dakota Johnson Jamie Dornan ha smentito la teoria dei fan secondo cui lui e la sua ex co-star di Cinquanta sfumature di grigio, Dakota Johnson, avrebbero segretamente avuto dei figli. Jamie Dornan, la star di Cinqua ...

Il Premio Nobel Parisi: "Ecco la teoria folle che ha cambiato la scienza" AGI/Vista - "Era un'idea folle, ma l'unica in grado di uscire da quel vero e proprio labirinto che alla fine degli anni '70 il problema della complessità rappresentava per la scienza". Così il fisico ...

