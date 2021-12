La folle teoria del premio Nobel italiano (Di sabato 11 dicembre 2021) Giorgio Parisi è stato premiato con il Nobel per la Fisica grazie ai suoi studi sui cosiddetti sistemi fisici complessi, ossia dominati da casualità e disordine. Parisi è stato infatti in grado di immaginare e sistemare nuovi metodi per descrivere i sistemi complessi e per prevederne il comportamento a lungo termine. Tutto, a parere di chi conosce bene Parisi, nascerebbe da una teoria un po’ folle… Parisi riceve il Nobel – curiosauro.itLa folle teoria di Parisi E forse lo stesso Parisi riconosce nella propria intuizione un pizzico di follia. L’idea partì alla fine degli anni ’70, quando tutta la fisica teorica sembrava congelata in una situazione di paralisi. Questa sua idea, oggi nota come teoria di Parisi, ha avuto subito un’eco profonda sulla fisica, ma non solo. ... Leggi su curiosauro (Di sabato 11 dicembre 2021) Giorgio Parisi è stato premiato con ilper la Fisica grazie ai suoi studi sui cosiddetti sistemi fisici complessi, ossia dominati da casualità e disordine. Parisi è stato infatti in grado di immaginare e sistemare nuovi metodi per descrivere i sistemi complessi e per prevederne il comportamento a lungo termine. Tutto, a parere di chi conosce bene Parisi, nascerebbe da unaun po’… Parisi riceve il– curiosauro.itLadi Parisi E forse lo stesso Parisi riconosce nella propria intuizione un pizzico di follia. L’idea partì alla fine degli anni ’70, quando tutta la fisica teorica sembrava congelata in una situazione di paralisi. Questa sua idea, oggi nota comedi Parisi, ha avuto subito un’eco profonda sulla fisica, ma non solo. ...

Advertising

Sporvino1 : @niccobiancalani @claudiovrt75 @GiovaQuez Togliendo le mascherine e decidendo di far infettare in massa i bambini n… - stillclosedinme : @HoUnNomeCorto Beh ti ricordo che siamo state capaci di tirar fuori la teoria più folle di tutte ma anche quella re… - Darth_Khinerat : @flamb4be Ho questa teoria. Chi studia per il piacere della conoscenza, difficilmente fa giornate di studio intensi… - birepandistelle : pipì addosso se questa cosa fosse vera perché sarebbe la terza teoria folle basata assolutamente sul nulla che il twitter azzecca - coprimiIespalle : la pipì addosso x quella teoria folle -