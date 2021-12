La ex di Carlo Cuozzo: “Mi ha lasciata perché doveva fingere di stare con personaggi famosi” (Di sabato 11 dicembre 2021) Noemi Marzocchi, ex fidanzata di Carlo Cuozzo, l’uomo paparazzato nel bacio con Delia Duran in un ristorante a Milano, ha rivelato di essere stata lasciata perché lui “avrebbe dovuto fingere di stare insieme a dei personaggi famosi per creare scoop e articoli”. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di sabato 11 dicembre 2021) Noemi Marzocchi, ex fidanzata di, l’uomo paparazzato nel bacio con Delia Duran in un ristorante a Milano, ha rivelato di essere statalui “avrebbe dovutodiinsieme a deiper creare scoop e articoli”. L'articolo proviene da City Roma News.

giornali_it : La ex di Carlo Cuozzo: “Mi ha lasciata perché doveva fingere di stare con personaggi famosi” #11dicembre… - alnomepensodopo : A me fa ridere che lui si chiami Cuozzo (il resto già si poteva immaginare) #gfvip - infoitcultura : Carlo Cuozzo, chi è l'uomo che bacia Delia Duran?/ Lui chiude il profilo Instagram - nonstressatemi : Ma Carlo cuozzo non che il tipo che ha baciato Delia che mette questa storiaaaa #gfvip - jakeperalta28 : @gabrielsniceass @Inchiummata Carlo cuozzo amo -