La decisione di Alex Belli dopo la sfuriata al GF Vip | verrà punito come Lulù?

Advertising

Sofiapecuni01 : RT @solesupporter: Soleil imbarazzata nel guardare Alex che canta la canzone dedicata a lei, perché sa che ha preso la sua decisione e che… - Francesca_0805 : RT @solesupporter: Soleil imbarazzata nel guardare Alex che canta la canzone dedicata a lei, perché sa che ha preso la sua decisione e che… - blogtivvu : La decisione di Alex Belli dopo la sfuriata al GF Vip: ecco cosa è successo - Pameluccia16 : RT @solesupporter: Soleil imbarazzata nel guardare Alex che canta la canzone dedicata a lei, perché sa che ha preso la sua decisione e che… - applefruit84 : RT @solesupporter: Soleil imbarazzata nel guardare Alex che canta la canzone dedicata a lei, perché sa che ha preso la sua decisione e che… -

Ultime Notizie dalla rete : decisione Alex

Fortunatamente il problema si è risolto in breve tempo, ma questo l'ha portata a subire critiche per ladi non sottoporsi al vaccino. Antonella Elia vs Soleil eBelli/ "Che schifo che ...... i ragazz i hanno ricevuto il videomessaggio dei loro cari , supportandoli in questae ... L'unico rimasto però, senza vedere un suo amico o parente, è statoBelli . Ricordiamo che il ...Nella giornata di oggi, gli inquilini della casa del Grande Fratello, hanno ricevuto il video messaggio dei loro cari, tutti tranne Alex che infatti cerca di aprire la porta rossa e sbotta.Alex Belli, dopo la sfuriata in cui ha tentato di lasciare la casa del Grande Fratello Vip, è sparito per un po’ dalla casa ...