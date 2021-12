“La cosa più bella che abbia mai visto”. Giacomo Czerny di UeD e il regalo della fidanzata Martina (Di sabato 11 dicembre 2021) Martina Grado, la sorpresa a Giacomo Czerny. Una coppia innamoratissima che continua a essere seguita con costanza e passione. Ed effettivamente lo dimostrano anche i fatti. In occasione del 26esimo compleanno di Giacomo, festeggiato il 13 novembre scorso, l’ex di Uomini e Donne non poteva che pensare a un regalo speciale. Le foto, la dedica, l’amore. Ecco cosa sta vivendo la coppia. Un compleanno indimenticabile con un ingrediente essenziale: l’amore. Ed è proprio il sentimento che continua a guidare la coppia nelle scelte, nei passi sempre compiuti l’una al fianco dell’altro. Per i 26 anni di Giacomo, Martina ha ben pensato di stupire il fidanzato con un regalo decisamente speciale. Eccoli dunque godersi la notte in una una ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 11 dicembre 2021)Grado, la sorpresa a. Una coppia innamoratissima che continua a essere seguita con costanza e passione. Ed effettivamente lo dimostrano anche i fatti. In occasione del 26esimo compleanno di, festeggiato il 13 novembre scorso, l’ex di Uomini e Donne non poteva che pensare a unspeciale. Le foto, la dedica, l’amore. Eccosta vivendo la coppia. Un compleanno indimenticabile con un ingrediente essenziale: l’amore. Ed è proprio il sentimento che continua a guidare la coppia nelle scelte, nei passi sempre compiuti l’una al fianco dell’altro. Per i 26 anni diha ben pensato di stupire il fidanzato con undecisamente speciale. Eccoli dunque godersi la notte in una una ...

Advertising

OfficialASRoma : “Ogni giorno dico ai miei compagni cosa significa giocare per la Roma. Non è un trampolino per andare in una squadr… - vaticannews_it : #10dicembre È giusto rattristarci e piangere per i peccati della Chiesa, ma è anche giusto e doveroso rallegrarci p… - lapoelkann_ : Il virus non è ancora sconfitto, ma una cosa è certa: il Sud Africa ha fatto un lavoro straordinario nel segnalare… - panicovid : @NicolaIndelica4 Ma scusa....cosa vuoi che ricordi chi lo ha nominato il prefetto, luiqua impara a memoria la battu… - jinnie_ire : la cosa più bella della mia vita ti amo talmente tanto ?? -

Ultime Notizie dalla rete : cosa più Calcio: Thiago Motta lascia a casa Nzola, tardi in sala Mourinho l'ha messo a sinistra, l'ha motivato e reso uno dei calciatori più importanti di quell'... "Gyasi è l'esempio di un ragazzo disponibile a perdere qualche cosa della sua fase offensiva pur di ...

Stella Pende ex moglie Marco Tardelli/ Myrta Merlino 'Me lo presentò proprio lei dopo che..' ... "Avere un papà mito lascia dei vuoti" E nel caso di Marco Tardelli una delle persone più ... Ma chi è Stella Pende e cosa sappiamo della sua vita privata e del rapporto con l'ex calciatore della ...

Dibattito pubblico: Modificata più volte la composizione della Commissione Lavori Pubblici Mourinho l'ha messo a sinistra, l'ha motivato e reso uno dei calciatoriimportanti di quell'... "Gyasi è l'esempio di un ragazzo disponibile a perdere qualchedella sua fase offensiva pur di ...... "Avere un papà mito lascia dei vuoti" E nel caso di Marco Tardelli una delle persone... Ma chi è Stella Pende esappiamo della sua vita privata e del rapporto con l'ex calciatore della ...