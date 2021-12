La coalizione sociale dell’esperimento con De Magistris (Di domenica 12 dicembre 2021) Una riflessione politica in due tempi. Primo tempo. Nel Consiglio dei ministri, com’è noto, la proposta di Draghi di esentare dal taglio dell’Irpef i redditi oltre i 75mila euro, per un contributo di solidarietà alle fasce più basse, è stata respinta. Nonostante l’iniziativa partisse dall’auterovolissimo presidente del Consiglio, la destra ufficiale ha fatto muro insieme alla destra mascherata di Italia viva. Il Pd, il partito che la pubblica vulgata definisce( per pura inerzia) di sinistra, ha abbozzato. Quando si tratta … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di domenica 12 dicembre 2021) Una riflessione politica in due tempi. Primo tempo. Nel Consiglio dei ministri, com’è noto, la proposta di Draghi di esentare dal taglio dell’Irpef i redditi oltre i 75mila euro, per un contributo di solidarietà alle fasce più basse, è stata respinta. Nonostante l’iniziativa partisse dall’auterovolissimo presidente del Consiglio, la destra ufficiale ha fatto muro insieme alla destra mascherata di Italia viva. Il Pd, il partito che la pubblica vulgata definisce( per pura inerzia) di sinistra, ha abbozzato. Quando si tratta … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

marcobi67 : @curziomaltesetw Piaccia o meno (a me no) la geopolitica attuale impone spesso anche “amicizie” scomode: circa la G… - Brunelli32 : RT @FES_Italia: ??NUOVO EVENTO! ??A breve, l'insediamento della coalizione ?? in ????. ??Obiettivi e compromessi per perseguirli; ??Sociale, ambie… - FES_Italia : ??NUOVO EVENTO! ??A breve, l'insediamento della coalizione ?? in ????. ??Obiettivi e compromessi per perseguirli; ??Social… - antoniobruno01 : Una coalizione di sindacati, che rappresenta oltre 2,5 M di operatori sanitari di 28 paesi, ha presentato una denun… - mgpg07 : RT @quaranta_vito: La sentite la puzza retrò di alleanza nazi fascista di antica memoria? La tragedia è che questa coalizione è formata pro… -