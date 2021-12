La Casa di Carta 5 | svelato il finale alternativo | il remake e lo spin-off

(Di sabato 11 dicembre 2021) Da qualche giorno Netflix ha rilasciato gli ultimi episodi del capitolode Ladi, la fortunata serie spagnola che ha registrato ascolti mostruosi sulla piattaforma americana. Tra colpi di scena e disperati tentativi di non finire in carcere, la banda del Professore è riuscita a portarsi al’oro della Banca di Spagna. Tuttavia, sul web spunta unche gli autori avrebbero tenuto nascosto. Oltre a questo, sono arrivate le notizie dell’arrivo di uno-off e deldella serie. Ladi, in arrivo lo-off su Berlino: ecco quando e dove vederlo Gli autori della ...

Advertising

NetflixIT : Lunga vita alla Resistenza. La stagione finale de la Casa di Carta è ora disponibile. #LCDP5 - borghi_claudio : @giuliano4573 Fenomeno. Io almeno qualcosa faccio, prendo carta e penna, controllo numeri anche all'Immacolata, den… - RienNeVaPlus01 : Ragazzi ragazzi sto per vedere l'ultima puntata della casa di carta, a breve saprete se mi è piaciuta o se mi ha fa… - paperhovxes : oggi ho finito sia la casa di carta sia strappare lungo i bordi, mi sono prosciugata da quanto ho pianto - mizayndric : cosa hai fatto oggi — nnt di ke ero a pranzo da mio nonno e sono stata lì fin tardo pome e poi ho guardato un po’ d… -

Ultime Notizie dalla rete : Casa Carta

Ad esempio, la bicicletta daPeloton. Definirla "cyclette" è riduttivo: collegata a Internet ... mentre i comuni mortali si litigavano rotoli diigienica. Non è una sorpresa, quindi, che Mr. ......sulladifficilissima. Contro la Juve, quasi a farsi perdonare quel primo gol in A dai tifosi del Torino, finisce ancora 1 - 1 ed è ancora Aramu a riprenderla . Quinto gol in A, tutti in. ...Gli episodi finali de La casa di carta 5 sono disponibili su Netflix, ecco la nostra intervista con Belen Cuesta ed Enrique .... Potete vedere l'intervista del nostro Gabriele Niola qui sopra! LEGGI: ...Perdite per il marchio Peloton dopo la morte in sella di un protagonista della serie. Ora potrebbero partire azioni legali ...