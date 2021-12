La cartolina di Natale di Carlo e Camilla: una foto sul loro amore reciproco (Di sabato 11 dicembre 2021) Dopo la cartolina di Natale pubblicata da William e Kate in compagnia dei loro tre figli, arriva anche quella del principe Carlo e della moglie Camilla. La coppia, però, quest’anno ha deciso di condividere sui social uno scatto naturale che sfiora l’argomento della pandemia a cui tutti siamo ormai legati in qualche modo. Una foto anche molto romantica per la coppia, che ha reso pubblico un raro momento di tenerezza. La cartolina di Natale di Carlo e Camilla ricca di amore e complicità I social sono letteralmente impazziti per la foto di famiglia condivisa dai Cambridge nella giornata di ieri. Uno scatto in posa in cui William e Kate sono circondati dai tre figli, George, Charlotte e ... Leggi su velvetmag (Di sabato 11 dicembre 2021) Dopo ladipubblicata da William e Kate in compagnia deitre figli, arriva anche quella del principee della moglie. La coppia, però, quest’anno ha deciso di condividere sui social uno scatto naturale che sfiora l’argomento della pandemia a cui tutti siamo ormai legati in qualche modo. Unaanche molto romantica per la coppia, che ha reso pubblico un raro momento di tenerezza. Ladidiricca die complicità I social sono letteralmente impazziti per ladi famiglia condivisa dai Cambridge nella giornata di ieri. Uno scatto in posa in cui William e Kate sono circondati dai tre figli, George, Charlotte e ...

