La cartolina dei Duchi di Cambridge per il Natale 2021 rompe la tradizione

(Di sabato 11 dicembre 2021) IL principe William e Kate Middleton hanno condiviso, come ogni anno, un ritratto di famiglia in cui compaiono con i figli George, Charlotte e Louis. Ma questa volta la foto è stata scattata in Giordania. L'articolo proviene da DireDonna.

'Felice di condividere una nuova immagine della famiglia, che compare sulla cartolina di Natale di ... Nel 2020 , la carta dei Cambridges mostrava un'immagine della famiglia che indossava maglioni, in ... La foto, infatti, è stata scattata durante una visita in Giordania e mostra il principe William, in bermuda e polo color cachi, seduto accanto a Kate che indossa un abito estivo verde scuro. Con loro ...