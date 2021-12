'Klopp sicuro: Gerrard prima o poi allenerà il Liverpool' (Di sabato 11 dicembre 2021) Secondo l'allenatore del Liverpool Jurgen Klopp prima o poi Steven Gerrard allenerà i Reds , squadra a cui ha legato tutta la sua carriera. Questo è quanto riportato da Mundo Deportivo . Gerrard , ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 11 dicembre 2021) Secondo l'allenatore delJurgeno poi Steveni Reds , squadra a cui ha legato tutta la sua carriera. Questo è quanto riportato da Mundo Deportivo ., ...

Advertising

FranMontcesco : @GandalftheGree1 @MatteoTamburin4 @Ruttosporc Non ci credo che questo abbia davvero citato i complimenti di Klopp c… - EdDavids7 : @ilgrezzopopone @EdoardoMecca1 Per tanti la colpa e' solo ed esclusivamente di Allegri!!! Sicuramente lui di colpa… - alexcobra11 : @TubioloMarco @SimoneGambino Infatti per me non ha giocato male, però in questo momento il Liverpool di Klopp è ing… - ruee126 : Allegri mette Soulé a 30 sec dalla fine: 'pezzo di merda' 'rovina i giovani' 'via dalla Juve' ovviamente verranno… -

Ultime Notizie dalla rete : Klopp sicuro 'Klopp sicuro: Gerrard prima o poi allenerà il Liverpool' Gerrard , attuale allenatore dell' Aston Villa , sabato sfiderà proprio la squadra di Klopp ad Anfield . Il tecnico tedesco sarebbe sicuro che prima o poi " Gerrard siederà su questa panchina e ...

Liverpool - Aston Villa, Premier League: probabili formazioni, pronostici Sei vittorie di fila per i Reds, che in questo momento sono forse la squadra più in forma del pianeta insieme al Bayern Monaco, di sicuro le due più scatenate dal punto di vista offensivo. Klopp ha ...

"Klopp sicuro: Gerrard prima o poi allenerà il Liverpool" Corriere dello Sport.it Sport Mediaset Champions, 6a Giornata - Palinsesto Telecronisti Infinity+ (Milan-Liverpool Canale 5) Martedì 7 dicembre, su Canale 5 alle ore 21.00 andrà in onda il match valido per la sesta e ultima giornata di Champions League ...

Klopp: “Milan? Mi piace il progetto. Senza Europa faranno bene in Serie A” Ecco le parole di Jurgen Klopp in conferenza stampa dopo la vittoria per 2 a 1 sul Milan, nell'ultima giornata dei gironi di Champions ...

Gerrard , attuale allenatore dell' Aston Villa , sabato sfiderà proprio la squadra diad Anfield . Il tecnico tedesco sarebbeche prima o poi " Gerrard siederà su questa panchina e ...Sei vittorie di fila per i Reds, che in questo momento sono forse la squadra più in forma del pianeta insieme al Bayern Monaco, dile due più scatenate dal punto di vista offensivo.ha ...Martedì 7 dicembre, su Canale 5 alle ore 21.00 andrà in onda il match valido per la sesta e ultima giornata di Champions League ...Ecco le parole di Jurgen Klopp in conferenza stampa dopo la vittoria per 2 a 1 sul Milan, nell'ultima giornata dei gironi di Champions ...