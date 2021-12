Katia Ricciarelli shock: «Ero incinta, ma Pippo Baudo mi chiese di abortire» (Di domenica 12 dicembre 2021) Katia Ricciarelli è la famosa cantante lirica e opinionista tv che tutti conosciamo. Per quanto riguarda le cronache rosa, l’artista è rimasta legata sentimentalmente al tenore José Carreras per tredici anni ma la sua più celebre relazione è sicuramente il matrimonio con Pippo Baudo, durato quasi due decenni. La Ricciarelli ha però recentemente rivelato un… L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di domenica 12 dicembre 2021)è la famosa cantante lirica e opinionista tv che tutti conosciamo. Per quanto riguarda le cronache rosa, l’artista è rimasta legata sentimentalmente al tenore José Carreras per tredici anni ma la sua più celebre relazione è sicuramente il matrimonio con, durato quasi due decenni. Laha però recentemente rivelato un… L'articolo proviene da City Roma News.

Advertising

santanaslam : Katia Ricciarelli per esprimere disappunto arriccia la bocca come Miranda Priestly #GFVIP - infoitcultura : Katia Ricciarelli in lacrime confessa perchè abbandonerà la casa del Gf Vip - chiara_sciuto : RT @la_pesantezza: Prima era la vecchia babbiona rompicazzo Ora che va contro Soleil ed Alex è la signora Katia Ricciarelli. Sinceramente… - fra2301 : RT @FRANCESCOASROM7: Quando Uscirà Katia Ricciarelli Sarà Un Altro 7 Dicembre 2020 Quando È Uscita Concetta #Gfvip - lopezxrivera : RT @Martina23027506: Katia Ricciarelli che non voleva Soleil che provava vicino, ma questi sniffano davvero seriamente #gfvip -