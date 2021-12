Juventus, Szczesny: «Momento positivo, ma ci servono altre 8-10 vittorie» (Di sabato 11 dicembre 2021) Il portiere della Juventus Szczesny ha parlato prima della partita contro il Venezia Ai microfoni di JTV, Wojciech Szczesny ha parlato prima di Venezia-Juventus. Momento – «Veniamo da tre vittorie di fila, ma per dire di essere cresciuti ce ne servono almeno altre 8/10. E’ un Momento positivo, continuiamo a dare il massimo». LEGGI L’INTERVISTA INTEGRALE SU Juventus NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 11 dicembre 2021) Il portiere dellaha parlato prima della partita contro il Venezia Ai microfoni di JTV, Wojciechha parlato prima di Venezia-– «Veniamo da tredi fila, ma per dire di essere cresciuti ce nealmeno8/10. E’ un, continuiamo a dare il massimo». LEGGI L’INTERVISTA INTEGRALE SUNEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

petitsene21 : RT @Elvin_DF: Composition probable de la #Juventus pour #VeneziaJuve (4-2-3-1) ?????? XI : Szczesny ; De Sciglio - Bonucci- De Ligt - Pelleg… - Antonio_Tatti_ : RT @Elvin_DF: Composition probable de la #Juventus pour #VeneziaJuve (4-2-3-1) ?????? XI : Szczesny ; De Sciglio - Bonucci- De Ligt - Pelleg… - Elvin_DF : Composition probable de la #Juventus pour #VeneziaJuve (4-2-3-1) ?????? XI : Szczesny ; De Sciglio - Bonucci- De Lig… - Normanbates60 : RT @emaxstatman: Juventus possible starting xi vs Venezia: (4-2-3-1) Szczesny De Sciglio Bonucci Chiellini Sandro Locatelli Rabiot Cuadrad… - AdeNugraha999 : RT @emaxstatman: Juventus possible starting xi vs Venezia: (4-2-3-1) Szczesny De Sciglio Bonucci Chiellini Sandro Locatelli Rabiot Cuadrad… -