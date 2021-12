Juventus | ottavi di Champions | ecco chi possono incontrare i bianconeri

(Di sabato 11 dicembre 2021) La, nel sorteggio di lunedì, scoprirà quale sarà l’avversario aglidi. Tre le squadre da evitare. Allegri (Getty Images)La, nell’ultimo turno diLeague, ha vinto uno a zero contro il Malmo grazie alla rete di Moise Kean nel corso del primo tempo. Un successo diventato ancora più importante grazie al clamoroso tre a tre del Chelsea in casa dello Zenit; il pareggio dei blues, infatti, ha regalato aiil primo posto nel girone. Un traguardo, tutto sommato, meritato; i ragazzi di Allegri, tolta la serata horror di Stamford Bridge, sono stati perfetti contro le altre avversarie, Zenit e Malmo. Ora, per Bonucci e compagni, la possibilità di avere una sfida più semplice aglidi finale; occhio, però, a non ...

Filippo Maniero, ex attaccante del Venezia, ha analizzato la sfida del Penzo contro la Juve in esclusiva per i nostri microfoni La Juventus torna in campo oggi in campionato contro il Venezia, a cacci ..."Devi essere fortunato, ce ne sono alcune che possono uscire dall'urna che sono davvero molto difficili. Allora è quasi 50/50. In questo momento vorrei la Juventus, ma non il PSG ..."