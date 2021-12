(Di sabato 11 dicembre 2021) “? Dobbiamo pensare a far rendere questi giocatori e dar fiducia a questi giocatori. Perché sono giocatoritantissimie se migliorano possiamo fare bene”. A dirlo è il vicepresidente della, Pavel, nell’immediata vigilia del match contro il Venezia, valevole per la diciassettesima giornata del campionato di Serie A 2021/2022. “Vogliamo dare continuità alle prestazioni e ai risultati delle ultime settimane, ma conosciamo le difficoltà che incontreremo questa sera – ha proseguito– Il rendimento di Dybala e Morata? Si sono indietrorendimento, però i gol li hannoanche Chiesa. Normalmente quei dieci, quindici gol li fanno e solo così potremo competere per le alte posizioni ...

Advertising

juventusfc : Stats ?? @fbernardeschi è il primo giocatore a servire assist in 4 partite interne di fila di #UCL con la Juve da Ne… - MCalcioNews : Juventus su Vlahovic?, Nedved chiarisce: 'Abbiamo già giocatori giovani e forti' - angeloinitaly : RT @DiMarzio: #Juventus, le parole di #Nedved prima della gara contro il #Venezia - DiMarzio : #Juventus, le parole di #Nedved prima della gara contro il #Venezia - sportface2016 : #Juventus, #Nedved: '#Vlahovic? Abbiamo giovani forti, pensiamo a come farli crescere' #VeneziaJuve -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Nedved

TUTTO mercato WEB

...con Trezeguet bravo a sfruttare la respinta di Brivio su un tiro da fuori proprio di. Un ... (Matteo Fantozzi) VENEZIA: JUVE IN CERCA DI CONTINUITÀ Veneziasarà diretta dall'......manovre sul mercato in casain vista di gennaio. I bianconeri puntano a chiudere l'anno nel miglior modo possibile, per provare a rilanciarsi in maniera definitiva nel 2022. Pavele ...Pavel Nedved archivia la gioia europea e si tuffa soltanto sul campionato. Ecco cosa ha detto il vicepresidente della Juve a pochi minuti dalla sfida contro il Venezia: “Siamo indietro sotto il ...“Vlahovic? Dobbiamo pensare a far rendere questi giocatori e dar fiducia a questi giocatori. Perché sono giocatori forti. Abbiamo tantissimi giovani e se migliorano possiamo fare bene”. A dirlo è il v ...