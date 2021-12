Juventus, Kulusevski fuori dai piani: Arsenal alla finestra (Di sabato 11 dicembre 2021) Dejan Kulusevski si sta pian piano allontanando dalla Juventus, non sembra infatti rientrare nei piani di mister Max Allegri, ecco allora che è pronta l’offerta per gennaio da parte del club inglese dell’Arsenal. Lo svedese infatti non riesce a trovare molto spazio. Sono 14 le gare in campionato, di cui la maggior parte da subentrato. Nessuna marcatura in Serie A. Il rapporto con i tifosi è giunto ai minimi storici. Non ha mai convinto del tutto nonostante un avvio discreto nello scorso campionato alla sua prima stagione con la maglia bianconera. Ecco perché Dejan Kulusevski starebbe seriamente pensando di andare via, in particolar modo starebbe pensando a questo matrimonio con l’Arsenal. La Premier League è meta gradita del giocatore che potrà ... Leggi su 11contro11 (Di sabato 11 dicembre 2021) Dejansi sta pian piano allontanando d, non sembra infatti rientrare neidi mister Max Allegri, ecco allora che è pronta l’offerta per gennaio da parte del club inglese dell’. Lo svedese infatti non riesce a trovare molto spazio. Sono 14 le gare in campionato, di cui la maggior parte da subentrato. Nessuna marcatura in Serie A. Il rapporto con i tifosi è giunto ai minimi storici. Non ha mai convinto del tutto nonostante un avvio discreto nello scorso campionatosua prima stagione con la maglia bianconera. Ecco perché Dejanstarebbe seriamente pensando di andare via, in particolar modo starebbe pensando a questo matrimonio con l’. La Premier League è meta gradita del giocatore che potrà ...

