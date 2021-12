Juventus, infortunio per Dybala: lascia il campo contro il Venezia (Di sabato 11 dicembre 2021) La Juventus è in campo per la 17esima giornata del campionato di Serie A, il club bianconero sta attraversando un buon momento tra Champions League e massimo campionato italiano. La squadra di Massimiliano Allegri ha intenzione di continuare la striscia di risultati utili e recuperare terreno. Subito brutte notizie per la Juventus nella partita contro il Venezia. Dopo 12 minuti l’allenatore Massimiliano Allegri è stato subito costretto ad un cambio: infortunio per Paulo Dybala, al suo posto dentro Kaio Jorge. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 11 dicembre 2021) Laè inper la 17esima giornata del campionato di Serie A, il club bianconero sta attraversando un buon momento tra Champions League e massimo campionato italiano. La squadra di Massimiliano Allegri ha intenzione di continuare la striscia di risultati utili e recuperare terreno. Subito brutte notizie per lanella partitail. Dopo 12 minuti l’allenatore Massimiliano Allegri è stato subito costretto ad un cambio:per Paulo, al suo posto dentro Kaio Jorge. L'articolo CalcioWeb.

