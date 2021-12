Juventus, infortunio Dybala contro il Venezia: le condizioni della Joya (Di sabato 11 dicembre 2021) Dura solo 10? la partita di Dybala contro il Venezia. L’attaccante della Juventus costretto a uscire per infortunio Tegola per la Juventus, 10 minuti dopo il fischio d’inizio del match contro il Venezia. Paulo Dybala è stato costretto ad abbandonare il campo per infortunio, con Kaio Jorge che ha preso il suo posto in attacco. Smorfia di dolore per l’argentino, che non è riuscito a proseguire la sua partita. Come riferito da Dazn, problema al ginocchio destro per la Joya. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA Juventus SU Juventus NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 11 dicembre 2021) Dura solo 10? la partita diil. L’attaccantecostretto a uscire perTegola per la, 10 minuti dopo il fischio d’inizio del matchil. Pauloè stato costretto ad abbandonare il campo per, con Kaio Jorge che ha preso il suo posto in attacco. Smorfia di dolore per l’argentino, che non è riuscito a proseguire la sua partita. Come riferito da Dazn, problema al ginocchio destro per la. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASUNEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

