Juventus, il piano per arrivare al centrocampista: le ultime (Di sabato 11 dicembre 2021) Alla Juventus serve un centrocampista; viste le difficoltà per arrivare a Zakaria, i bianconeri potrebbero puntare sul giocatore olandese. Cherubini (Getty Images)La prima parte di stagione ha mostrato due grandi problemi della Juventus: il centrocampista e l'attaccante. Allegri ha assolutamente bisogno di un uomo che alzi il livello qualitativo in mezzo al campo e di una punta capace di garantire almeno venti gol a stagione. Nel prossimo mercato di gennaio, la società bianconera proverà ad accontentare il tecnico anche se non sarà per nulla semplice. Per quanto riguarda il centravanti, il sogno è sempre lo stesso: Dusan Vlahovic. La Fiorentina, però, vuole non meno di settanta milioni di euro e la Juventus non può permettersi questo tipo di spesa, soprattutto nel mercato di gennaio.

