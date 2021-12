Juventus, Conte squalificato dalla Conference? La clamorosa decisione (Di sabato 11 dicembre 2021) L’ex tecnico della Juventus, Antonio Conte, rischia di essere squalificato dalla Conference League con il suo Tottenham. Antonio Conte (Getty Images)Da questa stagione è stata introdotta la terza competizione europea, la Conference League; il torneo, nonostante non siano presenti i club che popolano l’Europa League ma soprattutto la Champions, ha comunque regalato clamorose sorprese. La più grande di tutte, probabilmente, la clamorosa sconfitta della Roma in Norvegia; i ragazzi di Mourinho sono stati travolti per sei a uno dal Bodø/Glimt. Un passo falso che ha fatto rumore senza, però, impedire ai giallorossi di chiudere il girone al primo posto ed evitare gli spareggi contro una delle terze di Europa League. Non meno incredibile quanto successo al ... Leggi su juvedipendenza (Di sabato 11 dicembre 2021) L’ex tecnico della, Antonio, rischia di essereLeague con il suo Tottenham. Antonio(Getty Images)Da questa stagione è stata introdotta la terza competizione europea, laLeague; il torneo, nonostante non siano presenti i club che popolano l’Europa League ma soprattutto la Champions, ha comunque regalato clamorose sorprese. La più grande di tutte, probabilmente, lasconfitta della Roma in Norvegia; i ragazzi di Mourinho sono stati travolti per sei a uno dal Bodø/Glimt. Un passo falso che ha fatto rumore senza, però, impedire ai giallorossi di chiudere il girone al primo posto ed evitare gli spareggi contro una delle terze di Europa League. Non meno incredibile quanto successo al ...

