Juventus, Allegri nei guai: infortunio muscolare, stop per il top (Di sabato 11 dicembre 2021) Juventus-Venezia perde un top player. Si è fatto male Paulo Dybala dopo dieci minuti. L'argentino abbandona il campo, entra Kaio Jorge. guai in vista per la Juventus di Massimiliano Allegri. I bianconeri, impegnati proprio ora nel match contro il Venezia di Paolo Zanetti allo stadio Penzo di Venezia, devono fare a meno di uno dei Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

