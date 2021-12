Juventus, Allegri: «Dybala? Abbiamo rischiato. Noi meno bravi oggi» (Di sabato 11 dicembre 2021) Allegri a Dazn: le dichiarazioni del tecnico bianconero dopo Venezia Juve. L’analisi a caldo del match del Penzo Massimiliano Allegri ha parlato a Dazn al termine della sfida del Penzo contro il Venezia. Le parole dell’allenatore della Juventus: PRESTAZIONE – «Il primo tempo è stato bello, Abbiamo creato e tirato in porta. Abbiamo avuto un blackout come a Salerno nel primo quarto d’ora del secondo tempo. A Salerno hanno preso il palo, oggi hanno fatto gol. Bastava avere la pazienza di giocare due-tre palle alte sulle punte. Non siamo stati bravi a portare a casa una vittoria che oggi era molto importante». Dybala – «Purtroppo Abbiamo rischiato, e ora vediamo. Mercoledì aveva avuto un affaticamento, ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 11 dicembre 2021)a Dazn: le dichiarazioni del tecnico bianconero dopo Venezia Juve. L’analisi a caldo del match del Penzo Massimilianoha parlato a Dazn al termine della sfida del Penzo contro il Venezia. Le parole dell’allenatore della: PRESTAZIONE – «Il primo tempo è stato bello,creato e tirato in porta.avuto un blackout come a Salerno nel primo quarto d’ora del secondo tempo. A Salerno hanno preso il palo,hanno fatto gol. Bastava avere la pazienza di giocare due-tre palle alte sulle punte. Non siamo statia portare a casa una vittoria cheera molto importante».– «Purtroppo, e ora vediamo. Mercoledì aveva avuto un affaticamento, ...

Advertising

capuanogio : La #Juventus ha 8 punti in meno di quella di #Pirlo un anno fa, 14 rispetto a #Sarri e addirittura 20 sull'ultimo #Allegri del 2018/2019 - juventusfc : Inizia la conferenza stampa di Mister Allegri! Seguitela LIVE su @JuventusTv ? - forumJuventus : (Gds)'Juventus: per gennaio caccia ai giganti, Vlahovic o Scamacca per Allegri. I soldi per la punta dalle cessioni… - Aurora70033912 : RT @capuanogio: La #Juventus ha 8 punti in meno di quella di #Pirlo un anno fa, 14 rispetto a #Sarri e addirittura 20 sull'ultimo #Allegri… - serieAnews_com : Da #KaioJorge a #Soule: Allegri parla di inesperienza in casa #Juventus dopo il pari di #Venezia #VeneziaJuventus… -