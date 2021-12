Juve, che serataccia! Si fa riprendere dal Venezia e perde Dybala per infortunio (Di sabato 11 dicembre 2021) Una perla di Mattia Aramu, 26enne torinese di Ciriè cresciuto nel vivaio granata, un tiro da fuori che al 10' della ripresa si infila nell'angolino beffando Szczesny, impone un pareggio (1 - 1) che sa ... Leggi su gazzetta (Di sabato 11 dicembre 2021) Una perla di Mattia Aramu, 26enne torinese di Ciriè cresciuto nel vivaio granata, un tiro da fuori che al 10' della ripresa si infila nell'angolino beffando Szczesny, impone un pareggio (1 - 1) che sa ...

Advertising

ClaMarchisio8 : Gestisci bene il primo tempo, passando anche in vantaggio. Nel secondo invece tutte le lacune e le difficoltà che v… - Corriere : Moratti: «Peccato non potere pescare la Juve in Champions, era l’avversario più facile...» - forumJuventus : Caso Arthur, parla l'agente: 'E' vero, può lasciare la Juve a Gennaio' ?? - LelloPinto : RT @LelloPinto: Kaio Jorge preso a 20 mln. 20 !!! Già da questo acquisto meriterebbe un'inchiesta con annesse dimissioni in massa della dir… - clarence_von : RT @jason05_: #Allegri alla vigilia di #VeneziaJuve ha detto che voleva una Juve con lo spirito da provinciale. Direi che è stato seguito a… -