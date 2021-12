Juve, battuta d'arresto pesante: il Venezia recupera, secondo tempo choc dei bianconeri (Di sabato 11 dicembre 2021) Venezia (ITALPRESS) – La Juventus fallisce ancora una volta la prova di maturità e di continuità. Dopo il primo posto del girone di Champions League, la squadra di Allegri non va oltre l'1-1 sul campo del Venezia e perde terreno rispetto alla Fiorentina, che sale a +2. A sbloccare un primo tempo spigoloso, ci pensano due fedelissimi del tecnico bianconero che conferma la fiducia a Luca Pellegrini. L'esterno scuola Roma, alla settima presenza in campionato, al 32? si concede il primo assist stagionale con un cross perfetto per la deviazione vincente di Morata, in gol per la seconda gara esterna consecutiva. Non c'è invece il terzo gol di fila in campionato di Paulo Dybala, costretto dopo 12? ad abbandonare il campo per far posto a Kaio Jorge. Il Venezia è la squadra ad aver segnato meno reti dopo ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 11 dicembre 2021)(ITALPRESS) – Lantus fallisce ancora una volta la prova di maturità e di continuità. Dopo il primo posto del girone di Champions League, la squadra di Allegri non va oltre l'1-1 sul campo dele perde terreno rispetto alla Fiorentina, che sale a +2. A sbloccare un primospigoloso, ci pensano due fedelissimi del tecnico bianconero che conferma la fiducia a Luca Pellegrini. L'esterno scuola Roma, alla settima presenza in campionato, al 32? si concede il primo assist stagionale con un cross perfetto per la deviazione vincente di Morata, in gol per la seconda gara esterna consecutiva. Non c'è invece il terzo gol di fila in campionato di Paulo Dybala, costretto dopo 12? ad abbandonare il campo per far posto a Kaio Jorge. Ilè la squadra ad aver segnato meno reti dopo ...

