Juric: «Non siamo mai intervenuti sul mercato» (Di sabato 11 dicembre 2021) “Non siamo intervenuti per niente sul mercato. L’obiettivo generale era diverso, e non è stato considerato”. Risponde così Ivan Juric, tecnico del Torino, alle parole di elogio del presidente Urbano Cairo rilasciate in mattinata a proposito delle qualità caratteriali dell’allenatore e riguardo la franchezza che caratterizza il loro rapporto. Una sincerità che – secondo il numero uno granata – ha permesso di intervenire laddove ve ne è stato bisogno durante il mercato. L’allenatore croato non si lascia sfuggire l’occasione per smentire: “Pjaca l’ho portato io, era gratis. Lavorare non significa fare rumore per avere due giocatori – afferma Juric -, il lavoro serio si fa diversamente. Il mercato, inoltre, si fa a luglio e agosto. A gennaio se ne parlerà ma non si ... Leggi su footdata (Di sabato 11 dicembre 2021) “Nonper niente sul. L’obiettivo generale era diverso, e non è stato considerato”. Risponde così Ivan, tecnico del Torino, alle parole di elogio del presidente Urbano Cairo rilasciate in mattinata a proposito delle qualità caratteriali dell’allenatore e riguardo la franchezza che caratterizza il loro rapporto. Una sincerità che – secondo il numero uno granata – ha permesso di intervenire laddove ve ne è stato bisogno durante il. L’allenatore croato non si lascia sfuggire l’occasione per smentire: “Pjaca l’ho portato io, era gratis. Lavorare non significa fare rumore per avere due giocatori – afferma-, il lavoro serio si fa diversamente. Il, inoltre, si fa a luglio e agosto. A gennaio se ne parlerà ma non si ...

Advertising

ForzaVCG : @EnzaToro53 @myo75ho Oggi la discussione è iniziata quando gli hanno riportato la frase di Cairo in cui diceva che… - ForzaVCG : @EnzaToro53 @myo75ho Io non so se e perché non si siano mai parlati, ma tutto questo scambio di “accuse” via giorna… - EnzaToro53 : @ForzaVCG @myo75ho Cairo è sempre presente alle partite, vuoi dirmi che non si fa vedere da Juric?Poi basta telefon… - EnzaToro53 : @ilgiovanemassi @Robertoro80 @ToroGoal Juric mi piace, ma non deve esagerare... ad ogni conferenza ( soprattutto s… - ForzaVCG : @myo75ho Io ho più timore che sarà juric ad andarsene. Intravedeva la possibilità di aprire un ciclo tipo gasperini… -