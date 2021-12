Jamie Dornan sull' amicizia con Eddie Redmayne | C' è anche della sana competizione!

(Di sabato 11 dicembre 2021)ha commentato l'che lo lega ae ha ammesso di aver provato, a volte, invidia per il suo collega; tutto ciò fa parte di unae salutareha commentato l'che lo lega ae harivelato di essere stato in competizione con lui durante gli anni di convivenza in qualità di coinquilini. Nel corso dell'ultimo episodio di The Jonathan Ross Show,ha parlato del periodo in cuiè stato il suo coinquilino a Los Angeles. L'attore ha rivelato di aver provato un po' di invidia nei confronti del suo ...

, la star di Cinquanta sfumature di grigio, ha recentemente criticato alcune delle teorie più assurde dei fan, in particolare quella che suggerisce che lui e Dakota Johnson avrebbero ...... Olivia Colman (The Lost Daughter) Nicole Kidman (Being the Ricardos) Lady Gaga (House of Gucci) Kristen Stewart (Spencer) - WINNER Tessa Thompson (Passing) Best Supporting Actor:(...Jamie Dornan ha commentato l'amicizia che lo lega a Eddie Redmayne e ha ammesso di aver provato, a volte, invidia per il suo collega; tutto ciò fa parte di una sana e salutare competizione! Jamie Dorn ...Jamie Dornan ha smentito la teoria dei fan secondo cui lui e la sua ex co-star di Cinquanta sfumature di grigio, Dakota Johnson, avrebbero segretamente avuto dei figli. Jamie Dornan, la star di Cinqua ...