Jacques Villeneuve: “Hamilton il favorito, ma fateci divertire” (Di sabato 11 dicembre 2021) L’ex campione del mondo e il pronostico sull’ultima gara di F1 ad Abu Dhabi che vale il titolo: «Ci vuole un campionato aggressivo ma pulito non è ammissibile che uno spinga a muro l’altro di proposito». Il ricordo del suo duello con Schumacher che decise il Mondiale vinto nel ’97: «Lui cercò la collisione fu squalificato» Leggi su lastampa (Di sabato 11 dicembre 2021) L’ex campione del mondo e il pronostico sull’ultima gara di F1 ad Abu Dhabi che vale il titolo: «Ci vuole un campionato aggressivo ma pulito non è ammissibile che uno spinga a muro l’altro di proposito». Il ricordo del suo duello con Schumacher che decise il Mondiale vinto nel ’97: «Lui cercò la collisione fu squalificato»

