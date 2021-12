Iva Zanicchi umiliata a The Voice | non la riconoscono e la stroncano | parole pesantissime | lo scherzo finisce male

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 11 dicembre 2021) Lo "" di Iva. L'Aquila di Ligonchio partecipa per gioco alle blind audition di TheSenior, il talent musicale di Rai1 condotto da Antonella Clerici, per farsi giudicare "in incognito" dai quattro giudici coach dello show, Loredana Bertè, Gigi D'Alessio, Clementino e la collega e conterranea Orietta Berti, compagna e rivale su mille palchi in giro per l'Italia dagli anni Sessanta a oggi. Per Iva, una delle voci più potenti, riconoscibili e apprezzate nella storia della musica leggera italiana, la doccia gelata arriva subito. Canta uno dei suoi più grandi successi, Testarda io (La mia solitudine) ma nemmeno il tempo di finire la prima strofa e la Bertè, che pure dovrebbe conoscerla bene, la stronca: "Un po' stonata". Non tutti, per fortuna, hanno lo stesso ...