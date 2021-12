Italia in lutto, è morto all’improvviso stroncato da un malore: Andrea muore a 48 anni, lascia moglie e 2 figli (Di domenica 12 dicembre 2021) Il suo ricordo con tutte le foto a fine articolo. Gli amici del Vespa Basket di Castelcovati lo ricordano così: “Nella nostra grande famiglia sei stato allenatore, presidente ma soprattutto un grande amico. Abbiamo vissuto e condiviso indimenticabili momenti dentro e fuori la palestra. Ancora non crediamo alla tragica notizia, il nostro cuore è spezzato. Tutto il Vespa Basket si stringe attorno alla tua famiglia, ci mancherai”. Il dolore di moglie e figli Se n'è andato all'improvviso Andrea Navoni, a soli 48 anni, stroncato da un malore: lascia nel dolore la moglie Chiara e i giovani figli Sofia e Giorgia, mamma Maria Rosa e papà Franco, la sorella Stefania con Stefano e il piccolo Nicolò, gli affezionati Enrica e Luciano, ... Leggi su howtodofor (Di domenica 12 dicembre 2021) Il suo ricordo con tutte le foto a fine articolo. Gli amici del Vespa Basket di Castelcovati lo ricordano così: “Nella nostra grande famiglia sei stato allenatore, presidente ma soprattutto un grande amico. Abbiamo vissuto e condiviso indimenticabili momenti dentro e fuori la palestra. Ancora non crediamo alla tragica notizia, il nostro cuore è spezzato. Tutto il Vespa Basket si stringe attorno alla tua famiglia, ci mancherai”. Il dolore diSe n'è andato all'improvvisoNavoni, a soli 48da unnel dolore laChiara e i giovaniSofia e Giorgia, mamma Maria Rosa e papà Franco, la sorella Stefania con Stefano e il piccolo Nicolò, gli affezionati Enrica e Luciano, ...

