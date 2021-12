Italia, il ponte è crollato: il video del disastro (Di sabato 11 dicembre 2021) Il maltempo che insiste sull’Italia sta provocando molti disagi in Sicilia, dove è crollato anche un ponte nella provincia di Trapani. Una tragedia evitata per un soffio, dato che l’unica auto che in quel momento era vicina al ponte è riuscita a fermarsi appena in tempo. #video A FINE ARTICOLO Quello crollato nella notte è il ponte San Bartolomeo, lungo la Statale 187, che collega Alcamo Marina alla attigua Playa di Castellammare del Golfo, una zona frequentatissima nel periodo estivo. Al momento del crollo, attorno alla mezzanotte, c'era una sola auto in transito: il conducente fortunatamente è riuscito ad arrestare la sua corsa in tempo. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine e i vigili del fuoco di Alcamo, che hanno effettuato le prime verifiche ... Leggi su howtodofor (Di sabato 11 dicembre 2021) Il maltempo che insiste sull’sta provocando molti disagi in Sicilia, dove èanche unnella provincia di Trapani. Una tragedia evitata per un soffio, dato che l’unica auto che in quel momento era vicina alè riuscita a fermarsi appena in tempo. #A FINE ARTICOLO Quellonella notte è ilSan Bartolomeo, lungo la Statale 187, che collega Alcamo Marina alla attigua Playa di Castellammare del Golfo, una zona frequentatissima nel periodo estivo. Al momento del crollo, attorno alla mezzanotte, c'era una sola auto in transito: il conducente fortunatamente è riuscito ad arrestare la sua corsa in tempo. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine e i vigili del fuoco di Alcamo, che hanno effettuato le prime verifiche ...

Advertising

NykTrance : Subito i ricordi vanno ad un ponte famoso, crollato durante il maltempo. Nord Italia, 2019. - iconanews : Maltempo: crolla ponte nel Trapanese, chiusa Ss 187 - IDEEVIAGGIO : Ponte del 25 Aprile in Italia: migliori mete da visitare e dove andare in vacanza - Gazzettino : Meteo, diretta: due pescherecci naufragano per il maltempo in Sardegna. Frana a Ischia, ponte croll... - vesproericino : RT @Alessandroenjoy: #11Dicembre oggi è caduto in Italia un altro ponte. A Castellammare del Golfo (Tp) dopo intense piogge, il pilone di u… -