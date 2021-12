Iss | protezione vaccino cala al 39% dopo 5 mesi No vax rischio di morte 16 volte maggiore di chi ha tre dosi

(Di sabato 11 dicembre 2021) Ilcontinua ad essere l'unica arma per prevenire i contagi Covid. Lo dice l'ultimo Report integrale dell'Iss: ildi morire di un non vaccinato è 16,6...

Advertising

istsupsan : ???S. Brusaferro - #ISS: “Aver fatto la #terzadose di #vaccino fa crescere notevolmente la protezione sia in termini… - MediasetTgcom24 : Vaccini, Iss: dopo cinque mesi la protezione scende dal 74% al 39% | Con la terza dose 'risale' al 93% #Covid… - Herbert403 : Covid, Iss: “Per non vaccinato rischio di morte 16 volte più alto rispetto a chi ha le tre dosi”. Protezione dal co… - neifatti : Iss: dopo cinque mesi la protezione scende dal 74% al 39% - Corriere : ?? I dati dell'Iss si riferiscono all'efficacia nel prevenire sia la malattia sintomatica che asintomatica -

Ultime Notizie dalla rete : Iss protezione

...rischio di morire per il coronavirus è comunque molto più basso rispetto a chi è senza. ... così come le ospedalizzazioni e i contagi, come dimostrano i dati raccolti dall'tra il 22 ...Il documento, come sempre, contiene dati ufficiali estremamente importanti sull'andamento della pandemia e laofferta dai vaccini contro il Covid. Secondo il report dell', dopo cinque ...Il vaccino continua ad essere l'unica arma per prevenire i contagi Covid. Lo dice l'ultimo Report integrale dell'Iss: il rischio di morire di un non vaccinato è 16,6 volte maggiore rispetto a un ...CAGLIARI. "Dopo 5 mesi dal vaccino, la protezione dal Covid "scende dal 74 al 39%". Ma "l'efficacia nel prevenire la malattia severa con la terza dose è fino al 93%" È quanto si legge nell'ultimo rapp ...