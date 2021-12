Iss: "L’efficacia del vaccino anti-Covid cala dal 74% al 39% dopo 5 mesi" (Di sabato 11 dicembre 2021) “dopo cinque mesi dal completamento del ciclo vaccinale, L’efficacia del vaccino nel prevenire la malattia, sia nella forma sintomatica che asintomatica, scende dal 74% a 39%”. Lo rileva l’Iss nel report settimanale esteso sull’andamento epidemiologico.“Rimane elevata L’efficacia vaccinale nel prevenire casi di malattia severa, in quanto L’efficacia nei vaccinati con ciclo completo da meno di cinque mesi - emerge nel rapporto - è pari al 93% rispetto ai non vaccinati, mentre risulta pari all?84% nei vaccinati con ciclo completo da oltre cinque mesi”.L’efficacia nel prevenire la diagnosi e casi di malattia severa “sale rispettivamente al 77% e al 93% nei soggetti vaccinati con dose aggiuntiva-booster”. Dal report emerge che il rischio ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 11 dicembre 2021) “cinquedal completamento del ciclo vaccinale,delnel prevenire la malattia, sia nella forma sintomatica che asintomatica, scende dal 74% a 39%”. Lo rileva l’Iss nel report settimanale esteso sull’andamento epidemiologico.“Rimane elevatavaccinale nel prevenire casi di malattia severa, in quantonei vaccinati con ciclo completo da meno di cinque- emerge nel rapporto - è pari al 93% rispetto ai non vaccinati, mentre risulta pari all?84% nei vaccinati con ciclo completo da oltre cinque”.nel prevenire la diagnosi e casi di malattia severa “sale rispettivamente al 77% e al 93% nei soggetti vaccinati con dose aggiuntiva-booster”. Dal report emerge che il rischio ...

