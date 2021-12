Iss | dopo 5 mesi l' efficacia del vaccino scende dal 74% al 39%

(Di sabato 11 dicembre 2021)cinquedal ciclo completo di vaccinazione, la protezionedal 74% al 39%, mentre l'risale fino al 93% per chi ha fatto la terza dose. Lo rileva l' Istituto Superiore di ...

cinque mesi dal completamento del ciclo vaccinale , spiega l''l'efficacia del vaccino nel prevenire la malattia, sia nella forma sintomatica che asintomatica, scende dal 74% al 39% '. Leggi ...Leggi Anche Covid,: 'Per non vaccinato rischio di morte 16 volte più alto rispetto a chi ha le tre dosi'. Protezione dal contagio al 39%5 mesi Una settimana fa, sabato 4 dicembre, venivano ...Dopo cinque mesi dal ciclo completo di vaccinazione, la protezione scende dal 74% al 39%, mentre l'efficacia risale fino al 93% per chi ha fatto la terza dose. Lo ...Nuovi dati dell’Istituto Superiore di Sanità lanciano l’allarme sulla protezione dal Covid. «Dopo cinque mesi dal ...