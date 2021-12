Israele, il ministro della difesa Gantz avvisa l’esercito: «Prepariamoci per un possibile attacco all’Iran» (Di sabato 11 dicembre 2021) Sale l’instabilità tra Israele e Iran. Il governo pensa a un’eventuale azione e, tramite il ministro della difesa Benny Gantz, ha ordinato all’esercito israeliano di prepararsi alla possibilità di un attacco militare nei confronti dell’Iran. A renderlo noto è Haaretz. Secondo una fonte della difesa, il ministro Gantz ha anche messo al corrente gli Stati Uniti sulla mossa che potrebbe essere messa in atto per convincere le forze statunitensi alleate ad aumentare la pressione su Teheran. I colloqui di Vienna sul nucleare iraniano non hanno prodotto «alcun progresso» e le potenze mondiali «capiscono che quella degli iraniani è una presa in giro» ha spiegato Gantz durante un vertice in ... Leggi su open.online (Di sabato 11 dicembre 2021) Sale l’instabilità trae Iran. Il governo pensa a un’eventuale azione e, tramite ilBenny, ha ordinato alisraeliano di prepararsi alla possibilità di unmilitare nei confronti dell’Iran. A renderlo noto è Haaretz. Secondo una fonte, ilha anche messo al corrente gli Stati Uniti sulla mossa che potrebbe essere messa in atto per convincere le forze statunitensi alleate ad aumentare la pressione su Teheran. I colloqui di Vienna sul nucleare iraniano non hanno prodotto «alcun progresso» e le potenze mondiali «capiscono che quella degli iraniani è una presa in giro» ha spiegatodurante un vertice in ...

