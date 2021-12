Isola dei Famosi 2022, Ilary Blasi vorrebbe Ambra Angiolini: l’indiscrezione (Di sabato 11 dicembre 2021) C’è già grande attesa per la prossima edizione dell’Isola dei Famosi, uno dei reality show più amati dal pubblico. Dopo la conferma di Ilary Blasi al timone del programma, ha avuto inizio il toto-nome: chi saranno i concorrenti che approderanno in Honduras, per questa nuova ed emozionante avventura? Ma non solo, perché ci sono ancora altri ruoli da assegnare. Uno di questi potrebbe andare ad Ambra Angiolini. Secondo alcune voci, la conduttrice punterebbe molto su di lei. Ambra Angiolini all’Isola dei Famosi 2022 Proprio in queste settimane si sta definendo il cast della nuova edizione dell’Isola dei Famosi, che tornerà in onda a partire dalla prossima primavera. Il ... Leggi su dilei (Di sabato 11 dicembre 2021) C’è già grande attesa per la prossima edizione dell’dei, uno dei reality show più amati dal pubblico. Dopo la conferma dial timone del programma, ha avuto inizio il toto-nome: chi saranno i concorrenti che approderanno in Honduras, per questa nuova ed emozionante avventura? Ma non solo, perché ci sono ancora altri ruoli da assegnare. Uno di questi potrebbe andare ad. Secondo alcune voci, la conduttrice punterebbe molto su di lei.all’deiProprio in queste settimane si sta definendo il cast della nuova edizione dell’dei, che tornerà in onda a partire dalla prossima primavera. Il ...

Advertising

fattoquotidiano : Il Papa nel campo dell’isola greca: “Se vogliamo ripartire, guardiamo i volti dei bambini. Troviamo il coraggio di… - MSF_ITALIA : #Migrazione #Grecia La sofferenza dei 2.200 migranti e rifugiati ancora bloccati sull'isola greca di #Lesbo, nel ca… - RaiNews : 'Il nuovo campo è una prigione', raccontano le donne e gli uomini che attendono l'arrivo di Francesco come segno di… - HystrioMARIA : Il Covid e tutta la messa in scena dei vaccini sono un po' come l'isola dei famosi: SOPRAVVIVONO I PIÙ ADATTI. #IoSonoNoVax - Krystal_Drawing : Ho sostituito un animaletto sulla mia isola perchè dell' altro ho l' amiibo, quindi sono andata sicura. Purtroppo l… -