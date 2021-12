Isabella Ricci | il nuovo Natale pieno d’amore insieme a Fabio

Leggi su solodonna

(Di sabato 11 dicembre 2021)è tra i personaggi più amati della storia del trono over di Uomini e Donne. In un’intervista rilasciata al magazine dedicato al date show di Maria De Filippi, la dama racconta il suoritrovato da quando al suo fianco c’èè uno dei volti più amati del trono over di Uomini e Donne. In questi giorni la dama si è raccontata in