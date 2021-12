Irene Siragusa | Matteo Betti e Chiara Sacco protagonisti al Siena Sport Day

Advertising

... intervistati da Franco Morabito (presidente USSI Toscana) e Claudio Lenzi (coordinatore sport olimpici per il web de La Gazzetta dello Sport): sul palco è prevista la presenza di, ...... non poteva mancare la premiazione degli atleti neo primatisti italiani: presenti Luminosa Bogliolo , Dario Dester , Pietro Riva , le staffettiste della 4x100, Anna Bongiorni e ...Sarà la prima giornata dello sport senese, in programma sabato 18 dicembre dalle ore 10 al rettorato dell’Università di Siena e organizzata da Gruppo Stampa Autonomo Siena e Coni provinciale, con la p ...E’ stato presentato questa mattina il programma di Siena Sport Day, la prima giornata dello sport senese, in programma sabato 18 dicembre a partire dalle ore 10 presso l’Aula Magna del Rettorato dell’ ...