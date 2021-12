Iran | opzione militare se salta il Jcpoa

Leggi su formiche

(Di sabato 11 dicembre 2021) Secondo il Jerusalem Post, durante la sua visita a Washington il ministro della Difesa israeliano, Benny Gantz, avrebbe avvisato gli Stati Uniti sui tempi ordinati a Tsahal per completare un piano di preparazione a un possibile attacco contro gli impanati nucleariiani. Per quanto riportato dal giornale israeliano, gli americani non avrebbero posto veti. C’è una componente narrativa — minacciare un attacco tiene insieme necessità interne e standing internazionale per il governo israeliano — ma non c’è da escludere che qualcosa anche in questo senso si stia muovendo. D’altronde l’amministrazione Biden è sì impegnata a portare avanti la ricomposizione dell‘accordoper il congelamento del programma atomicoiano, ma ha già dimostrato di non essere disposta a troppe concessioni. E nel suo procedere senza fretta potrebbe non ...