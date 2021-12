Instagram, torna una vecchia funzione: era richiestissima dagli utenti (Di sabato 11 dicembre 2021) torna su Instagram una vecchia funzione, che da tempo era richiesta dall’utenza. Andiamo a vedere cosa cambierà a breve sull’applicazione. Grande novità sul social di condivisione foto (via Screenshot)Instagram è pronta ad implementare un’attesa novità a partire dal 2022. Infatti il social di condivisione foto potrebbe tornare ad implementare il feed cronologico, abbandonato nel 2016 a favore del feed algoritmico. Infatti proprio quest ultimo non è mai riuscito ad attirare il parere favorevole degli utenti. A comunicarlo ci ha pensato e Adam Mosseri, l’uomo alla testa di Instagram durante una discussione al senato statunitense. Le sue parole sono state riportate dal PR Team nel profilo Instagram Comms. Infatti lo ... Leggi su vesuvius (Di sabato 11 dicembre 2021)suuna, che da tempo era richiesta dall’utenza. Andiamo a vedere cosa cambierà a breve sull’applicazione. Grande novità sul social di condivisione foto (via Screenshot)è pronta ad implementare un’attesa novità a partire dal 2022. Infatti il social di condivisione foto potrebbere ad implementare il feed cronologico, abbandonato nel 2016 a favore del feed algoritmico. Infatti proprio quest ultimo non è mai riuscito ad attirare il parere favorevole degli. A comunicarlo ci ha pensato e Adam Mosseri, l’uomo alla testa didurante una discussione al senato statunitense. Le sue parole sono state riportate dal PR Team nel profiloComms. Infatti lo ...

