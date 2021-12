Insigne, il suocero attacca i tifosi: “Nonostante i premi per voi è sempre il cafone” (Di sabato 11 dicembre 2021) Insigne, il duro sfogo del suocero Mario Darone, suocero di Lorenzo Insigne, attraverso un post apparso sul suo profilo Facebook, ha lanciato una stoccata ai … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di sabato 11 dicembre 2021), il duro sfogo delMario Darone,di Lorenzo, attraverso un post apparso sul suo profilo Facebook, ha lanciato una stoccata ai … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

ForzAzzurri1926 : NAPOLI, CLAMOROSO ATTACCO DURISSIMO AI TIFOSI, SUI SOCIAL SI SCATENA L'INFERNO., STA SUCCEDENDO DI TUTTO, ECCO COSA… - Pall_Gonfiato : Il suocero di #Insigne lo difende dalle critiche di parte della tifoseria azzurra - areanapoliit : #Insigne, il suocero attacca i tifosi: 'Vince tutto, ma per voi è sempre il cafone' - UmileEsperto : Ma il suocero di Insigne, che attacca i napoletani sulla base che #insigne è stato premiato come miglior calciatore… - UmileEsperto : @sscnapoli Ma il suocero di Insigne, che attacca i napoletani sulla base che #insigne è stato premiato come miglior… -