Infortunio Dybala: le parole di Allegri spaventano i tifosi! (Di sabato 11 dicembre 2021) Massimiliano Allegri è intervenuto ai microfoni di DAZN per commentare il pareggio della sua Juventus. Il tecnico ha parlato anche dell’Infortunio di Paulo Dybala. Allegri Queste le parole di Allegri: “I ragazzi hanno fatto un buon primo tempo, creando occasioni e tirando in porta. Abbiamo avuto un black out nella prima parte del secondo tempo, come è accaduto a Salerno. Abbiamo sbagliato nel momento fondamentale, dovevamo attaccare di più la profondità, non sempre si può giocare bene a calcio, a volte dobbiamo essere più concreti”. Sull’Infortunio di Dybala “Sono preoccupato per Dybala, abbiamo rischiato speravo stesse bene ma non è andata così. Mercoledì era uscito per un affaticamento speravamo avesse recuperato, ora ... Leggi su rompipallone (Di sabato 11 dicembre 2021) Massimilianoè intervenuto ai microfoni di DAZN per commentare il pareggio della sua Juventus. Il tecnico ha parlato anche dell’di PauloQueste ledi: “I ragazzi hanno fatto un buon primo tempo, creando occasioni e tirando in porta. Abbiamo avuto un black out nella prima parte del secondo tempo, come è accaduto a Salerno. Abbiamo sbagliato nel momento fondamentale, dovevamo attaccare di più la profondità, non sempre si può giocare bene a calcio, a volte dobbiamo essere più concreti”. Sull’di“Sono preoccupato per, abbiamo rischiato speravo stesse bene ma non è andata così. Mercoledì era uscito per un affaticamento speravamo avesse recuperato, ora ...

Advertising

capuanogio : Al di là dell'infortunio di #Dybala, di qualche occasione mancata, del rosso non dato ad #Ampadu... Al di là di tut… - GoalItalia : ?? ULTIM'ORA ?? Dybala ko al 12' di #VeneziaJuve: bianconeri in ansia ?? - Bianconeri92 : RT @capuanogio: Al di là dell'infortunio di #Dybala, di qualche occasione mancata, del rosso non dato ad #Ampadu... Al di là di tutto, trop… - Fprime86 : RT @CalcioPillole: Problema al ginocchio per l'#argentino, costretto ad uscire dal campo del #Penzo dopo 10 minuti. - sportal_it : Il nuovo infortunio della Joya fa spazientire più di un tifoso bianconero -