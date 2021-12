Infortunio Anguissa | il camerunense può tornare per Napoli-Empoli

Leggi su calcionews24

(Di sabato 11 dicembre 2021), il centrocampistapotrebbe, almeno in panchina, per la gara in programma domani Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, migliorano di giorno in giorno le condizioni di André, centrocampista delal momento fermo per unall’adduttore. Ilmigliora giorno dopo giorno e, nonostante ieri abbia lavorato a parte, ci sarebbero buone speranze di riaverlo, almeno in panchina, per la gara di domani con l’. L'articolo proviene da Calcio News 24.