Infantino | «Sì al Mondiale ogni due anni Il ruolo della Fifa è di mondializzare e globalizzare il calcio»

(Di sabato 11 dicembre 2021) Il presidenteGiè intervenuto ai microfoni di Tuttosport. Queste le sue dichiarazioni: Il 20 dicembre avremo un summit con tutte e duecento le federazioni mondiali. La proposta non è solamente ildue, ma si parla anche difemminile e di giovanili, del calendario internazionale e delle interruzioni dei campionati. E’ un tema ovviamente che va discusso: siamo in piena fase di consultazione, ci sono pareri contrari, ci sono pareri favorevoli, dipenda da che parte si guarda. Quello che faremo sarà presentare delle idee e anche gli aspetti economici, cosa che finora non abbiamo fatto, per dimostrare quale può essere l’impatto positivo dell’organizzazione di un nuovo calendario internazionale, di un ...

Le parole di Infantino "Il 20 dicembre avremo un summit con tutte e duecento le federazioni mondiali. La proposta non è solamente il Mondiale ogni due anni, ma si parla anche di ...