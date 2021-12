IndyCar | il motorsport piange Al Unser Sr

Leggi su oasport

(Di sabato 11 dicembre 2021) Il mondo della comparsa di AlSr, scomparso all’età di 82 anni dopo una lunga malattia. L’Indianapolis Motor Speedway ha confermato la notizia tramite Doug Boles, Presidente di uno dei catini più importanti degli Stati Uniti d’America. Quest’ultimo ha rilasciato alla stampa: “AlSr è morto serenamente nella sua amata casa di Chama, nel New Mexico, dopo una battaglia di 17 anni contro il cancro. È stato al via della Indy 500 per tre decenni, ha firmato ben 27 partenze, il terzo di tutti i tempi. Sarà ricordato come uno dei migliori che abbiano mai corso a Indianapolis e mancheranno a tutti il suoi sorrisi”. Il nativo di Albuquerque è una vera e propria leggenda dell’Indianapolis 500, prova vinta per quattro volte come A.J. Foyt, Rick Mears ed Helio Castroneves. Il 1970, 1971, 1978 ed il ...