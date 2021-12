India | trisnonna di 104 anni impara e a leggere e scrivere

Advertising

A 104 anni, Kuttiyamma, unache vive in Kerala, nel sud dell', ha soddisfatto il desiderio di tutta la vita: imparare a leggere e a scrivere. "Avrei voluto studiare e diventare un'insegnante", ha detto ai ...... in Kerala, nel sud dell', è riuscita nell'impresa: e ogni mattina, secondo quanto riportato ... Kuttiyama ha cresciuto cinque figli e oggi è. La voglia di coronare quell'antico sogno le è ...A 104 anni, Kuttiyamma, una trisnonna che vive in Kerala, nel sud dell'India, ha soddisfatto il desiderio di tutta la vita: imparare a leggere e a scrivere. (ANSA) ...La trisnonna, che vive in Kerala, nel sud dell’India, ha soddisfatto il desiderio di tutta una vita grazie a un corso di alfabetizzazione per gli anziani ...