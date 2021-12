Incredibile rivelazione su Rossi: il pm rispose al telefono del manager morto. La chiamata era della Santanchè (Di sabato 11 dicembre 2021) Incredibile rivelazione del colonnello dei Carabinieri Pasquale Aglieco dinanzi alla commissione d’inchiesta su Mps. Un pm della procura di Siena, Antonino Nastasi, rispose al telefono di David Rossi durante il sopralluogo effettuato coi Carabinieri nel suo ufficio poco dopo il ritrovamento del cadavere nel vicolo sotto l’ufficio del responsabile comunicazione del Monte Paschi. “Il telefono di Rossi ha squillato un paio di volte”, ha affermato l’ufficiale. “Una – ha proseguito – era la telefonata del giornalista Tommaso Strambi e e un’altra, se ricordo bene, era la telefonata dell’onorevole Santanché“. Una telefonata che sarebbe durata 38 secondi. LEGGI ANCHE Mps, la Procura di Milano avvia una nuova indagine. Nel mirino i fondi per i rischi ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 11 dicembre 2021)del colonnello dei Carabinieri Pasquale Aglieco dinanzi alla commissione d’inchiesta su Mps. Un pmprocura di Siena, Antonino Nastasi,aldi Daviddurante il sopralluogo effettuato coi Carabinieri nel suo ufficio poco dopo il ritrovamento del cadavere nel vicolo sotto l’ufficio del responsabile comunicazione del Monte Paschi. “Ildiha squillato un paio di volte”, ha affermato l’ufficiale. “Una – ha proseguito – era la telefonata del giornalista Tommaso Strambi e e un’altra, se ricordo bene, era la telefonata dell’onorevole Santanché“. Una telefonata che sarebbe durata 38 secondi. LEGGI ANCHE Mps, la Procura di Milano avvia una nuova indagine. Nel mirino i fondi per i rischi ...

